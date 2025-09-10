تحذير من خطأ يلغي التخصيص.. خطوات حجز شقق "سكن لكل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان مستمرة في صندوق الإسكان الاجتماعي في إجراءات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 حتى يوم 14 سبتمبر بعد أن تم فترة الحجز اسبوعين.

ووفقا لصندوق الإسكان بلغ عدد الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل 234 ألف مواطن، بينما قام 139 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز.

تحذر للمتقدمين

لا بد من قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

فيديو يوضح طريقة الحجز

خطوات الحجز:

- بعد انتهاء المواطن من جميع خطوات المرحلة الأولى من الحجز، يجب عليه الضغط على زر "بدء الخدمة" واختيار خدمة "تقديم طلب حجز وحدة سكنية، ثم اختيار الإعلان المراد التقديم عليه وفقًا لكراسة الشروط السابق شرائها، ثم الضغط على "التالي"، وذلك لاختيار بيانات الإعلان (شريحة الدخل "منخفض/ متوسط") ثم الضغط على "التالي" وذلك للموافقة على شروط أحكام خدمة التقديم على حجز وحدة سكنية ثم الضغط على "موافق".

- الخطوة التالية هي ظهور البيانات المسجلة خلال المحول الرقمي بكافة الجهات الحكومية بشكل إلكتروني على صفحة صاحب الطلب، حيث يتم مراجعتها من صاحب الطلب (وفي حالة وجود أي بيانات غير محدثة يرجى تحديث البيانات حتى يمكنكم استكمال إجراءات التقديم)، وتتضمن هذه البيانات ما يلي البيانات الأساسية طبقًا لبطاقة الرقم القومي، وبيانات الأبناء.

- يجب على المواطنين إدخال كافة البيانات المطلوبة، حيث يقوم بإدخال بيانات السكن لصاحب الطلب ثم الضغط على "التالي"، ثم إدخال بيانات الزوج أو الزوجة لصاحب الطلب ثم الضغط على "التالي"، ثم إدخال بيانات العمل (مصادر الدخل) لصاحب الطلب (الزوج أو الزوجة) ثم الضغط على "التالي".

- بعد ذلك يتم اختيار رغبة الحجز (المحافظة /المدينة /جاهزية الوحدات) المراد حجزها ثم الضغط على "التالي"، والتأكد من رغبة الحجز التي تم اختيارها ثم الضغط على "حفظ"، ثم يتم التحقق من بيانات الطلب المقدم للتأكد من صحة البيانات وكذلك التأكد من عدم وجود سبق استفادة، وفي حالة الموافقة على استكمال الطلب يتم الضغط على الجدول الاسترشادي للاطلاع ثم الضغط على "التالي".

- يتم عرض ملخص بيانات الطلب لتعديل البيانات في حالة الرغبة أو الضغط على "التالي"، ثم يتم الاطلاع على الإقرارات الموضحة للموافقة عليها أولًا ثم الضغط على "التالي"، ثم إرفاق المستندات المطلوبة والاستمارة والإقرار بعد توقيعهما (بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) لتحميلها ثم الضغط على "التالي.

- آخر خطوة تكمن في الإطلاع على الرسوم المقرر سدادها وطباعتها؛ ليتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة وذلك بعد 24 ساعة من إتمام عملية تقديم طلب حجز وحدة سكنية.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين