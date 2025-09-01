كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير العمل بالمبادرة ووجه القائمين على المبادرة بأهمية التواصل مع المتقدمين لحجز الوحدات وحل كافة المشكلات التي قد تواجه بعض الراغبين في حجز الوحدات.

وأكد الوزير، على أهمية الرد على الاستفسارات والشكاوى من خلال إنشاء وحدة خاصة لخدمة المواطنين للتواصل مع كافة العملاء بطرق سريعة وميسرة، حيث تم تخصيص رقم هاتف للتواصل مع مسئولي المبادرة لضمان سرعة الرد والاستجابة مع تلقي الرسائل على تطبيق الـ WhatsApp على رقم (01281999929( وكذلك عبر الخط الساخن للوزارة على رقم (19010(، مع إمكانية تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني (beitakfemisr@mhud.gov.eg).

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على إتخاذ عدد من الإجراءات إستجابة لمطالب المتقدمين للحجز وتتمثل في زيادة مدة استكمال السداد للوحدات السكنية لتكون حتى 30/9/2025 ، مع مراعاة ظروف بعض المتقدمين لحجز الوحدات نظراً لسفرهم الى الخارج من خلال إرسال إيميلات لهم عبر البريد الإلكتروني لإختيار بدائل طرق السداد المختلفة ، والاستجابة لرغبات بعض المتقدمين للحجز في تنوع الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لتناسب جميع الفئات (متوسط – فوق متوسط – فاخر) بمدن مختلفة تشمل محافظات الصعيد.

