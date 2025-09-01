ننشر رابط كراسة شروط أراضي الإسكان في 18 مدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط لـ (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً ضمن الطرح السادس "مسكن".

ومن المقرر أن يبدأ حجز الأراضي يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ ولمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط من هنا .

وتم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و ۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، و ١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.