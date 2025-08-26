فيديو - طريقة التقديم في "سكن لكل المصريين 7" بعد مد الحجز أسبوعين

كتب - محمد عبدالناصر:

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا رسميًا، أعلن فيه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" المخصص للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح الوزير أن فترة التقديم تمتد لمدة أسبوعين إضافيين لتنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، وذلك استجابة للطلبات العديدة الواردة من المواطنين لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في حجز وحدات سكنية مناسبة لهم.

ويضم الطرح الجديد أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99,792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13,320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

شقق للمواطنين المتقدمين لأول مرة بمقدم 25 ألف جنيه:

يشمل الطرح عددًا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم في إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة.

حيث يوجد 9,380 شقة تحت الإنشاء تسلَّم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.

كما يوجد 12,630 شقة بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

شقق الإسكان الأخضر:

يمكن للمواطنين أيضًا التقدم لحجز 54,792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تُسلَّم خلال 36 شهرًا، بمدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

سجَّلت الشقة الـ90 مترًا في مشروع الإسكان الأخضر 900 ألف جنيه في جميع المدن، وهي كاملة التشطيب، ويتم سداد أقساط ربع سنوية: في السنة الأولى 13,500 جنيه، وفي الثانية 14,500 جنيه، وفي الثالثة 15,500 جنيه.

ويتم التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

شقق لمن هم خارج الأولوية من "سكن لكل المصريين 5":

يصل عدد هذه الشقق إلى 34,133 وحدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تُسلَّم خلال 36 شهرًا، بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

سجل سعر الشقة الـ90 مترًا 850 ألف جنيه، بمقدم حجز 50 ألف جنيه، مع سداد دفعات ربع سنوية: في السنة الأولى 12,500 جنيه، وفي الثانية 13,500 جنيه، وفي الثالثة 14,500 جنيه.

كما يوجد 690 وحدة تسليم فوري في مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج بسعر 470 ألف جنيه.