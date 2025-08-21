مدرسة وخدمات تعليمية وصحية بـ6 أكتوبر الجديدة -تفاصيل

كتب-عمرو صالح:

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن الانتهاء من أعمال تنفيذ مدرسة جديدة بمنطقة غرب المطار، لخدمة سكان مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأوضح "عبد المقصود"، في بيان الخميس، أنه يجرى التنسيق حاليًا مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لاستكمال إجراءات التسليم، تمهيدًا لافتتاح المدرسة ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل.

من جانبه، أشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، إلى أنه يجرى الانتهاء من التشطيبات النهائية لمدرستين إضافيتين بنفس المنطقة، ليصل إجمالي المدارس بغرب المطار إلى 4 مدارس، فضلًا عن تقدم الأعمال في نقطة إسعاف غرب المطار والمتوقع دخولها الخدمة خلال الشهر المقبل، والانتهاء من تنفيذ 2 حضانة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتسليمها ودخولها الخدمة قريبًا.

وأكد "مراد"، أن تلك المشروعات المتتابعة تؤكد جهود الدولة ووزارة الإسكان في توفير بيئة متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

