الحجز متاح الآن.. شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين7، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويستمر الحجز حتى 28 أغسطس الجاري.

ويضم الطرح الجديد أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

شروط الحجز:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم ملتزمًا بسداد أقساط التمويل العقاري طبقًا لشروطه وألا تتغير وظيفته أو محل إقامته طوال فترة التمويل إلا بعد إخطار صندوق الإسكان الاجتماعي.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- الحد الآدنى لمنخفضي الدخل 4500 جنيه والحد الاقصى للدخل 12 ألف للأعزب و15 ألف للمتزوج.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، أو آلت له/ لهم بالإرث الشرعي.

- ألا يكون قد سبق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) الاستفادة من أي من برامج الدعم المقدم من الدولة سواء نقدًا أو عينيًا (الحصول على قرض تعاوني، دعم من مشروع الإسكان القومي، أو أي دعم آخر مخصص لشراء مسكن).

- يُقر المتقدم أنه لم يسبق له التخصيص أو الاستفادة أو الحصول على قرض تعاوني، أو دعم من أي جهة حكومية أو الحصول على وحدة سكنية من أي مشروع إسكان اجتماعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم لها أو المقيمين بها أو مرتبط بها عملًا أو بأحد مدنها أو المحافظات المجاورة لها، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية أو دعم من برامج التمويل العقاري بالسداد طبقًا لشروط التمويل العقاري.

- لا يجوز للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التعامل على الوحدة السكنية أو التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف قبل ذلك يتم تطبيق الإجراءات القانونية.

