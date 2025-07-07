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بمقدم 10%.. صندوق التنمية الحضرية يطرح شققًا جديدة في الواحة فيو

04:03 م الإثنين 07 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات في المرحلة الجديدة من كمبوند الواحة فيو في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ضمن كمبوندات داره.

وأكد الصندوق أن مقدم الحجز يبدأ من ١٠٪، وقسط يصل حتى ٥ سنوات، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب.

يوجد مشروع الواحة فيو بحي الواحة في مدينة نصر بالقرب من محور المشير، فهو كومباوند متكامل الخدمات يضم مسجدًا ومولات تجارية وحضانة وملاعب رياضية وجراجًا، وصالة ألعاب رياضية، وحضانة، مع خدمة جمع القمامة، ويتوافر الأمن لمدة24 ساعة.

ويضم المشروع54 عمارة، بإجمالي 2528 وحدة سكنية، ويقام المشروع على40 فدانًا، ومساحة الشقق بالمشروع تصل إلى182 مترًا، و3 غرف، و3 حمامات.

ويصل سعر الشقة بشكل متوسط إلى5 ملايين و200 مليون جنيه، ويكون ذلك وفقًا لنسب التميز الخاصة بموقع الوحدة السكنية أو إذا كانت في أدوار متكررة.

وأشار الصندوق إلى أنه لا يتم التعاقد إلا من خلال فروع المبيعات الخاصة بالكمبوندات والاستفسار على الخط الساخن 15444.

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