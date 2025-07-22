اليوم آخر موعد لتلقّي تظلمات حجز "سكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، هو آخر موعد لتلقّي طلبات التظلُّم للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول لمبادرة "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل، بنظام أسبقية الحجز.

وأوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح فرصًا كافية أمام المواطنين لتقديم المستندات المطلوبة لتظلُّمهم، بما يحقق العدالة والمساواة في التقييم.

نتائج الفرز.. وأسباب الرفض

من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم الانتهاء من فرز 20,638 طلبًا، حيث انطبقت الشروط على 10,894 طلبًا، بينما لم تنطبق على 9,744 طلبًا.

وأشارت إلى أن أبرز أسباب الرفض تمثلت في امتلاك مقدم الطلب أو زوجه/زوجته عدادات كهرباء بعدد 2,367 حالة، إلى جانب 44 حالة لامتلاك عدادات غاز، وهو ما يُعد مخالفًا لشروط الحصول على وحدة سكنية حسب الإعلان.

عدد التظلمات المقبولة ومواعيد الإخطار

أوضحت عبد الحميد أن الصندوق تلقى حتى الآن 6,905 طلبات تظلُّم، تم قبول 5,830 منها، ويجري حاليًا فحص باقي الطلبات. وأكدت أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط بتاريخ 30 يوليو 2025، تتضمن بيانات المدينة المتاحة للحجز، وتاريخ بدء الحجز، والرابط المخصص للدخول على الموقع الإلكتروني.

وأضافت أن حجز الوحدات سيبدأ في الفترة من الثلاثاء 5 أغسطس وحتى الأربعاء 13 أغسطس 2025، باستثناء يومي الجمعة والسبت، لتجنب أي أعطال تقنية.

جدول الحجز التفصيلي حسب المدن

أوضحت الرئيس التنفيذي أن مواعيد الحجز تم تقسيمها حسب المدن والمناطق كما يلي:

الثلاثاء 5 أغسطس: مخصص للعملاء ذوي الأولوية ضمن إعلانات سابقة لمتوسطي الدخل.

الأربعاء 6 أغسطس: للعملاء المتقدمين في محافظة القاهرة (حدائق العاصمة).

الخميس 7 أغسطس: للعملاء المتقدمين في القاهرة (15 مايو، بدر).

الأحد 10 أغسطس: للعملاء في الجيزة (السادس من أكتوبر).

الاثنين 11 أغسطس: للعملاء في الجيزة (حدائق أكتوبر).

الثلاثاء 12 أغسطس: للعملاء المتقدمين في المحافظات:

البحر الأحمر (الغردقة)

الدقهلية (جمصة)

دمياط (شطا، الزرقا)

الشرقية (العاشر من رمضان)

بني سويف (بني سويف الجديدة)

أسوان (أسوان الجديدة)

مطروح (العلمين الجديدة)

أسيوط (مدينة ناصر)

المنيا (المنيا الجديدة)

البحيرة (الرشيد الجديدة)

الأربعاء 13 أغسطس: مخصص للعملاء الذين لم يحالفهم التوفيق بالحجز في الأيام السابقة.

تعليمات الحجز وروابط التواصل

أكدت عبد الحميد أنه تم ضم عملاء مطروح للحجز ضمن مدينة العلمين الجديدة، وعملاء مغاغة ضمن المنيا الجديدة بسبب قلة عدد المتقدمين. كما أُعلن عن وجود 1,934 عميلًا تنطبق عليهم الشروط لوحدات تُسلّم خلال 36 شهرًا، وسيُتاح لهم الحجز بعد 6 أشهر من إعلان نتائج التظلمات.

وشددت على ضرورة التزام كل مواطن بالحجز في اليوم المخصص للمدينة التي اختارها، لتفادي أي مشكلات تقنية، مؤكدة أن الصندوق يجري حاليًا اختبارات تحمُّل على الموقع الإلكتروني باستخدام نسخ تجريبية (Demo).