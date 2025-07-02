"الصحفيين" توقّع بروتوكولًا جديدًا مع المصرف المتحد للتمويل العقاري

كتب- عمرو صالح:

وقّعت نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول التعاون الثاني مع المصرف المتحد، بهدف تقديم خدمات وبرامج التمويل العقاري لأعضاء النقابة، بشروط ميسّرة ومزايا تنافسية، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، ينص البروتوكول على تقديم المصرف حزمًا من خدمات التمويل العقاري التي تلبي احتياجات الصحفيين، خاصة بمشروع "نصر جاردنز" بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، التابع لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير. ويشمل التعاون الاستفادة من المبادرات الرسمية، إلى جانب برامج تمويلية مرنة خارج المبادرات، وفقًا لقدرات ومتطلبات كل عميل.

وعقب توقيع البروتوكول، ناقش خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب، ودعم خدمات الأعضاء، ورعاية الأنشطة المختلفة، مثل مسابقة التفوق الصحفي وتكريم أوائل الطلاب، ومنافسات حفظ القرآن الكريم.

كما اصطحب نقيب الصحفيين وفد البنك في جولة بمركز تدريب النقابة، لبحث أوجه التعاون في تطوير منظومة التدريب، وسبل استثمار الدورين الخامس والسادس بمبنى النقابة بما يحقق الاستفادة المثلى.

وأكّد خالد البلشي أهمية هذه الشراكات الفعالة بين النقابات المهنية والمؤسسات المالية الكبرى، معربًا عن تقديره للمصرف المتحد على دعمه لمجتمع الصحفيين، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتفعيله في المستقبل القريب.

من جانبه، ثمّن أشرف القاضي الدور الحيوي الذي يقوم به الصحفيون في خدمة المجتمع وبناء الوعي العام، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد للتوسع في خدمات التمويل العقاري على مستوى الجمهورية، عبر شراكات مستدامة تضمن وصول الخدمة للمستحقين بكفاءة ومرونة.

وعلى هامش التوقيع، نظّمت النقابة ندوة تعريفية بخدمات التمويل العقاري التي يشملها البروتوكول، عرض خلالها أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، محاور التعاون، وأهم ملامح قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، إضافة إلى شرح مبادرات البنك المركزي المصري بنسبتي 3% و8%، وشروط الحصول على الوحدة السكنية، إلى جانب استعراض الخدمات المالية والرقمية المقدمة لتيسير التعاملات وتقليل الوقت والجهد على العملاء.

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