لو عايز شقة.. خريطة طروحات "الإسكان" في المدن الجديدة والمحافظات

كتب – محمد عبد الناصر:

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الحالية عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة، تشمل وحدات في المدن الجديدة وعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب لكافة شرائح المجتمع.

المشروع الأول يشمل وحدات ضمن برامج "ديارنا" و"الإسكان الحر" و"الإسكان المتنوع"، ويستمر الحجز فيه حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو. ويضم المشروع نحو 35 ألف وحدة سكنية تُطرح بمقدمات حجز تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، وفقًا لنوع المشروع وموقع الوحدة.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط ومخططات العمارات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز عبر الرابط.. اضغط هنا .

وتتوزع وحدات مشروع "ديارنا" على عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، طيبة الجديدة، غرب قنا، سوهاج الجديدة، ناصر غرب أسيوط، المنيا الجديدة، حدائق العاصمة، والعلمين الجديدة، مع اشتراط مقدم حجز يبلغ 200 ألف جنيه.

كما تشمل الطروحات وحدات بمقدم 150 ألف جنيه في محافظة الإسماعيلية ومدينة السلام ومدينة المطرية ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات "جنة" و"سكن مصر" في المنصورة الجديدة والسويس الجديدة.

ويمكن معرفة الأسعار والأقساط الشهرية لهذه الشقق من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

تفاصيل مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر

المشروع الثاني هو مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يتم التقديم فيه من خلال بنك التعمير والإسكان، ويستمر الحجز حتى يوم 16 يونيو. يشترط المشروع سداد مقدم حجز يبلغ 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى رسوم تسجيل غير مستردة قيمتها 1500 جنيه.

يتم التخصيص وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للبنك: هنا.

ويُتيح المشروع أنظمة سداد متنوعة، حيث يتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام، و70% بعد الاستلام على أقساط تمتد إلى 3 أو 5 أو 7 سنوات.

وتُعد الشقة البالغة مساحتها 140 مترًا من أبرز الوحدات في المشروع، حيث يبلغ سعرها الإجمالي نحو 2 مليون و685 ألف جنيه، وتُسدد جدية الحجز بمبلغ 150 ألف جنيه، على أن يتم استكمال 15% من ثمن الوحدة بعد التخصيص، أي بسداد 293 ألف جنيه إضافية.

وفي حالة التقسيط على 7 سنوات، يُسدد المتقدم 15% عند الاستلام، ليُصبح إجمالي ما تم سداده 30% من قيمة الوحدة، ويتبقى 70% تُسدد عبر 28 قسطًا ربع سنويًا بقيمة 153 ألف جنيه لكل قسط.

الطرح الجديد من مبادرة "سكن لكل المصريين 7"

أما المشروع الثالث، فهو الطرح الجديد من مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، والتي تستهدف فئة متوسطي الدخل، ويستمر التقديم فيه حتى يوم 18 يونيو.

يضم هذا الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية تُطرح بنظام التمويل العقاري، ويتم تخصيصها وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني. وقد خُصص هذا الطرح لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى يُجرى تسليمها خلال 18 شهرًا أو خلال 36 شهرًا، ما يمنح المتقدمين مرونة في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.

وجاءت أماكن الطرح على النحو التالي:

الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7 يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية تسليم خلال 18 شهرًا، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا.

الوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، ومحافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).

الوحدات السكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

ويمكن معرفة الأسعار والأقساط الشهرية لهذه الشقق من خلال الرابط التالي: هنا