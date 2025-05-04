اليوم.. بدء تلقي رسائل صندوق الإسكان الاجتماعي للرد على الحاجزين من مالكي عداد الكهرباء

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد في إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين ٥ بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين.

وكان الصندوق أرسل رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين 30 أبريل الماضي، ويمكن للمواطنين زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق ابتداءً من ٤ مايو المقبل للتعرف على شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.

وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.

جدير بالذكر أن عددًا من الاجتماعات عقدت بين مسؤولي الصندوق ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضبط آلية التعامل مع حالات امتلاك عداد الكهرباء.

وأسفرت الاجتماعات عن مراجعة شركات توزيع الكهرباء التسع للبيانات، وتوفير قوائم دقيقة بأسماء المشتركين، متضمنة الرقم القومي ونوع النشاط واسم الشركة التوزيع التابع لها العداد، مما يتيح تسهيل استيفاء الإفادات المطلوبة لاستكمال دراسة الطلبات من قبل الصندوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.



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