كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط مشروع "سكن لكل المصريين 7" الموجه لمتوسطي الدخل، الذي يضم 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، مع بدء التقديم وسداد مقدم جدية الحجز اعتبارًا من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

واشترطت الوزارة في كراسة الشروط، في الصفحة الثالثة، بندًا خاصًا بالمستأجرين الذين يملكون عقود إيجار قديم، حيث منع على أصحاب هذه العقود التقديم لحجز الوحدات السكنية إلا في حالة التنازل عن عقد الإيجار القديم لصالح المالك قبل استلام الوحدة، ويجب توثيق هذا التنازل بالشهر العقاري.

وشملت شروط التقديم لمشروع "سكن لكل المصريين 7" الأخرى:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة بنهاية فترة الإعلان. - ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 20 ألف جنيه، وللأسرة 25 ألف جنيه. - أن يكون المتقدم لديه أهلية التصرف والتعاقد. - الالتزام بالسداد بنظام التمويل العقاري، وعدم الشراء نقدًا. - عدم استفادة المتقدم أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة. - عدم تخصيص وحدة أو قطعة أرض سكنية للمتقدم أو الأسرة مسبقًا. - عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة مسكنًا أو انتقاله له بالإرث الشرعي. - ضرورة إقامة المتقدم أو الزوج في نفس المحافظة، وفق بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، خصوصًا للمدن الجديدة تحت الإنشاء.

وتأتي هذه الشروط ضمن جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية ملائمة تستهدف متوسطي الدخل مع ضمان توزيع عادل وشفاف للفرص.



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