الإسكان: تقديم كل الدعم لشركات المقاولات الوطنية لتنفيذ المشروعات بالمواعيد المحددة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، مع مسئولى شركة "أبناء حسن علام" لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها الشركة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الاسكان تقدم كل الدعم لجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنفيذ، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، مشددًا على ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفى مقدمتها مشروعات مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب لدفع معدلات الأداء.

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