رئيسة رئيس صندوق الإسكان: 48% من المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدعوة من آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي".

وقدمت مي عبد الحميد، خلال المؤتمر، عرضًا منفردًا استعرضت خلاله ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، أعقبه مشاركتها في جلسة حوارية للإجابة عن استفسارات الحضور. وقد شاركها في الجلسة كل من أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، ولويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، بحضور عدد كبير من المسؤولين البحرينيين والخليجيين والدوليين، على رأسهم الوزيرة آمنة الرميحي، وعبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان البحريني، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

واستعرضت الرئيس التنفيذي، أبرز إنجازات برنامج الإسكان الاجتماعي بمصر، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و33 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، مما أسهم في توفير سكن لائق لنحو 650 ألف مستفيد، بما يعادل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، من خلال آليات تمويلية مبتكرة ودعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة.

وأكدت مي عبد الحميد، حرص الصندوق على قياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية لا تبعد أكثر من 45 دقيقة عن أماكن العمل والخدمات الحيوية، مما يقلل أعباء التنقل على المواطنين.

كما يتبنى الصندوق نهجًا تشاركيًا عبر تنظيم زيارات ميدانية واستقبال الشكاوى والملاحظات لضمان جودة تنفيذ المشروعات وتلبيتها للاحتياجات الحقيقية.

وأشارت إلى أن نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغت 48%، بينما جاءت نسبة العاملين بالحكومة 29%، والمهن الحرة 23%، مع ارتفاع نسبة المستفيدات من النساء إلى 24%، حيث ساهم البرنامج في خفض نسبة العشوائيات بنسبة 85%.

ولفتت إلى أن 85% من الوحدات السكنية أنشئت في المدن الجديدة، مقابل 15% بالمحافظات، منذ انطلاق برنامج "سكن لكل المصريين" عام 2014.

واستعرضت "عبد الحميد"، جهود الصندوق في تلقي الشكاوى وتعاملاته مع المواطنين، حيث استقبل 117,744 شكوى خلال عام 2024 تم الرد عليها بالكامل، كما تلقى مركز الاتصالات التابع للصندوق أكثر من 13 مليون مكالمة منذ 2015، وبلغت نسبة الردود على الشكاوى والاستفسارات 99% منذ أواخر عام 2020.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد تحليل البيانات الصادرة عن قنوات التواصل المختلفة لتحديد المشكلات المرتبطة بالسكن أو الخدمات المجتمعية المحيطة، ويتم عرض هذه البيانات دورياً على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما يضمن استدامة البرنامج وتحقيق أفضل استفادة للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما المرأة والعاملين بالمهن الحرة.

وأكدت مي عبد الحميد، أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً بالاستدامة البيئية، إذ يسعى لبناء 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول 2028، تحقق خفضًا في استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل الكهرباء بنسبة تتراوح بين 24% إلى 27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 39%، وتقليل المخلفات الصلبة بنسبة 70%.

وقد حصل الصندوق على اعتماد "الهرم الأخضر" لـ 25,494 وحدة، ويسعى للحصول على شهادة EDGE الدولية لـ30,000 وحدة أخرى.

وفي ختام كلمتها، أكدت الرئيس التنفيذي، أهمية تبادل الخبرات الإقليمية، معتبرة أن التجربة المصرية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في الدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي.

وأعلنت استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى الدول الراغبة.

وعقب العرض، شاركت مي عبد الحميد، في جلسة نقاشية موسعة بحضور كبار المسؤولين من الدول العربية والغربية، حيث أجابت على استفسارات تتعلق بمبادرة "سكن لكل المصريين"، وأبرزت نقاط التميز في التجربة المصرية.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البحرين وعدد من الدول، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين.

كما تضمن المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 30 جناحًا للجهات الحكومية والبنوك وشركات التطوير العقاري.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم مي عبد الحميد لدورها البارز في نقل التجربة المصرية ومساهمتها الفعالة في إثراء جلسات المؤتمر.

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