سكن لكل المصريين.. 17 صورة جديدة لتشطيب شقق الـ 90 مترًا

كتب - محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان لطرح 400 ألف وحدة جديدة بعد عيد الفطر، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن أهم المشروعات التي سيتم طرحها "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل، والتي تتواجد في عدد كبير من المدن الجديدة.

وينشر "مصراوي" أحدث 20 صورة لشقق الإسكان الاجتماعي الـ 90 مترًا.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أعلن تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر المبارك، موضحًا أنها تأتي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف أن وزارة الإسكان وكافة الجهات المتعاونة في مشروعات الإسكان الوطني حصرت الوحدات التي يمكن طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحمصاني، أن الـ 400 ألف وحدة سكنية تراعي مختلف الشرائح، ولكنها تركز على محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل كاملة بعد عيد الفطر المبارك، بما يتيح فرصة لمتوسطي ومحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن بعض الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، بينما سينتهي تنفيذ البعض الآخر، على أقصى تقدير، خلال عامين، وهي ميزة ربما لا تتوفر في السوق العقارية.

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