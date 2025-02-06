وزير الإسكان يبحث الاستجابة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل خاصة بالاتصال السياسي بمكتبه، لتعزيز وتعميق التواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسرعة الاستجابة لمطالب دوائرهم.

وأضاف الوزير، أن التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هدفه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المطالب المختلفة، ومناقشتها مع الوزير ومسؤولي الوزارة.

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