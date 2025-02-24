إجراء القرعة العلنية على أراضي ووحدات "مسكن" بمدينة السادات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز الأراضي المميزة وأراضي الإسكان المتوسط ووحدات "دار مصر" بمدينة السادات، وذلك ضمن برنامج "مسكن".

أقيمت القرعة في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.

تفاصيل الطرح والقرعة العلنية

أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن الطرح شمل:

- الأراضي المميزة: 1938 قطعة، تقدم لحجزها 202 مواطن من ذوي الهمم و6617 من باقي العملاء.

- الأراضي المتوسطة: 1270 قطعة، تقدم لها 761 مواطناً من ذوي الهمم و33937 من باقي العملاء.

- وحدات "دار مصر": 11 وحدة، تقدم لحجزها 8 عملاء من ذوي الهمم و200 من باقي العملاء.

القرعات القادمة

أشار "الشوربجي" إلى أن القرعة العلنية لوحدات "جنة" وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر ستُجرى اليوم 24 فبراير 2025، بينما ستُعقد قرعة وحدات "جنة" بمدينة القاهرة الجديدة غدًا 25 فبراير 2025، بمقر الملعب الرئيسي بإستاد القاهرة الدولي، تليها قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة يوم 26 فبراير 2025 بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

إجراءات القرعة والشفافية

يُسمح فقط للحاجزين الذين قدموا ما يفيد سداد جدية الحجز بحضور القرعة، كما يتم بثها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد تم استبعاد المتقدمين غير المستوفين لشروط كراسة الحجز من المشاركة في القرعة.

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