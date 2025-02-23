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وزير الإسكان: شقق مبادرة بيتك فى مصر فرصة للاستثمار والسكن

06:52 م الأحد 23 فبراير 2025
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    مبادرة بيتك فى مصر
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    مبادرة بيتك فى مصر
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن مبادرة بيتك في مصر، ليست قاصرة على تملك الوحدات فقط بل ستكون بوابة للاستثمار في مصر، وتم اختيار أفضل المشروعات لتشملها المبادرة في المرحلة الأولى، وتم مراعاة أن تكون الوحدات المطروحة ذات تصميمات عصرية وتطبق كافية معايير الاستدامة .

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المبادرة تتضمن طرح أكثر من ٥٠٠٠ وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدد من المدن الجديدة، وذلك للمصريين المقيمين بالخارج.

وتتيح المبادرة الحجز بالعملات الأجنبية مع تقديم تسهيلات في السداد والأسعار، استجابة لمطالب المصريين في الخارج.

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مبادرة بيتك فى مصر شريف الشربيني الإسكان
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