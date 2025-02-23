الثلاثاء.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر" (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 للمراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25/02/2025.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 46 يوم الثلاثاء 25/2/2025، ووحدات العمارة رقم 51 يوم الأربعاء 26/2/2025، ووحدات العمارة رقم 52 يوم الخميس 27/2/2025، ووحدات العمارة رقم 53 يوم الأحد 2/3/2025، ووحدات العمارة رقم 54 يوم الإثنين 3/3/2025، ووحدات العمارة رقم 55 يوم الثلاثاء 4/3/2025، ووحدات العمارة رقم 56 يوم الأربعاء 5/3/2025، ووحدات العمارة رقم 62 يوم الخميس 6/3/2025، ووحدات العمارة رقم 63 يوم الأحد 9/3/2025، ووحدات العمارة رقم 60 يوم الإثنين 10/3/2025، ووحدات العمارة رقم 61 يوم الثلاثاء 11/3/2025.

وأضاف الغيطي في بيان، أنه يتعين على العملاء الفائزين بوحدات سكنية التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه إلى جهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، مصطحبين أصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقعة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب الموقع لمعاينة الوحدة واستلامها.

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