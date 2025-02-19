وزير الإسكان: جارٍ استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعددٍ من المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار دعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.

وأوضح الشربيني، أنه جارٍ تنفيذ عدة أعمال للطرق بالمناطق الصناعية وهي:( منطقة مليوني متر مربع – منطقة 4 ملايين متر مربع – منطقة 710 أفدنة – والمنطقة الصناعية A1)، مؤكداً ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات القياسية وسرعة الانتهاء من التنفيذ، وإخطار المنشآت الصناعية المتواجدة بتلك المناطق بمواعيد تنفيذ الأعمال لعدم تعطل حركة السير أو التأثير على الصناعة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ طبقة السن بالطريق الفاصل بين منطقة 2 مليون متر مربع الصناعية، ومنطقة 4 ملايين متر مربع الصناعية، تمهيدًا لتنفيذ طبقات الأسفلت النهائية، مما يسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل تدفق البضائع والخدمات داخل المنطقة الصناعية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن المنطقة الصناعية A1 تشهد أعمال توريد وتركيب بردورات، ضمن جهود تنظيم الحركة المرورية وتعزيز معايير السلامة، بجانب أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمنطقة 710 أفدنة الصناعية والتي تعد إحدى المناطق الصناعية الواعدة في المدينة.

كما تابع المهندس علاء عبد اللاه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى بمحور الإمام علي بن أبي طالب، والذي يعد أحد المحاور الحيوية بالمدينة، موجهاً بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع رفع كفاءة المحور الغربي (محور الإمام مالك)، ومؤكدًا أهمية إنجاز الأعمال لخدمة سكان المدينة والمناطق الصناعية المحيطة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، ومراعاة تحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة السكان والمنشآت الصناعية بالمنطقة، لافتاً إلى أنه في خطوة أخرى، تم تشغيل مدخل المطورين الجنوبية، مما يسهل حركة الدخول والخروج من وإلى المناطق الصناعية، ويعزز من كفاءة البنية التحتية الداعمة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

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