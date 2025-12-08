شهدت القاهرة الجديدة تسجيل مستويات سعرية متفاوتة لسعر المتر السكني خلال 2025، تعكس تفاوت الطلب بين المناطق الأكثر تميزًا.

ووفقا لسعر المتر السكني عبر مؤشر عقار ماب، ارتفع حوالي 157% في أخر 12 شهر مقارنة بالفترة السابقة، رغم تراجع الطلب على الشراء.

وأظهرت البيانات أن المربع الذهبي جاء في صدارة المناطق الأعلى سعرًا، حيث بلغ متوسط سعر المتر 92.100 جنيه، ليحافظ على مكانته باعتباره من أكثر المناطق جذبًا وطلبًا داخل التجمع الخامس.

وجاءت أسعار المتر في كمبوندات التجمع الخامس بمتوسط 72 ألف جنيه جنيه للمتر، بينما سجلت مدينة المستقبل مستوى قريبًا بلغ 71.750 جنيهًا، وفي المرتبة التالية، جاءت مدينتي بمتوسط 58.050 جنيهًا للمتر، تليها الرحاب عند مستوى 56.850 جنيهًا، ثم منطقة غرب الجولف عند 51.000 جنيه.

كما سجلت مناطق مثل المستثمرين الشمالية والشويفات متوسطات أسعار بلغت 43.350 جنيهًا و41.850 جنيهًا على التوالي، فيما بلغ متوسط سعر المتر في شارع التسعين نحو 38.700 جنيه، وخلف ميراج سيتي 37.200 جنيه.

وفي الشرائح المتوسطة، بلغ متوسط سعر المتر 36.350 جنيهًا في الياسمين، و36.150 جنيهًا في البنفسج، و35.700 جنيهًا في جنوب الأكاديمية. أما مناطق غرب أربيلا، النرجس، شرق الأكاديمية، والنرجس الجديدة فقد تراوحت أسعار المتر فيها بين 32.700 و34.300 جنيه.

وسجلت مناطق الامتداد والمناطق المخططة حديثًا مثل شمال الرحاب وامتداد القاهرة الجديدة والأحياء مستويات سعرية بين 32.500 و32.700 جنيهًا للمتر، بينما جاءت أسعار المتر في القطامية واللوتس والتجمع الأول بين 30.850 و31.800 جنيه.

وفي المناطق الأقل سعرًا نسبيًا، سجلت اللوتس الجديدة 30.650 جنيهًا، والدبلوماسيين 28.650 جنيهًا، والقرنفل 27.050 جنيهًا، وبيت الوطن 26.950 جنيهًا، بينما جاءت مناطق الأندلس الجديدة والمستثمرين الجنوبية وحي إسكان الجامعة الأمريكية بين 26.350 و26.750 جنيهًا للمتر.

كما سجلت مناطق مثل دار مصر، التمر حنة، والأندلس متوسطات بين 24.200 و25.600 جنيهًا، فيما بلغت الأسعار في التجمع الثالث 21.400 جنيهًا، والـ منطقة الصناعية 20.250 جنيهًا، لتكون تقسيم الأندلس الأقل سعرًا بمتوسط 18.800 جنيهًا للمتر.



