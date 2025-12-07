أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن استراتيجية تطوير المدن الجديدة تعتمد على خلق "عوامل جذب" تربط المواطن بالمدينة وتضمن استدامة الحياة بها.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، إن ذلك يتم عبر توفير فرص العمل والمسكن والخدمات معًا، كما في مدينة العلمين التي تضم منطقة صناعية على مساحة 5 آلاف فدان.

وأضاف الوزير أن هذه الرؤية تنطبق تمامًا على العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وصفها بأنها "كانت حلمًا وأصبحت واقعًا".

وتابع ردًا على الشكوك حول إقبال المواطنين على السكن فيها، قائلًا: "أنا جاي من شوية من بيتي في العاصمة الإدارية.. كل الوزارات وكل الهيئات الحكومية انتقلت من مارس 2023".

وأشار إلى أن الدولة وفرت وحدات سكنية ومحفزات للموظفين المنقولين لخلق ارتباط حقيقي مع المدينة.

وأكد الشربيني أن المدينة أصبحت مجهزة بكل مقومات الحياة، حيث أشار إلى وجود أكثر من 20 مدرسة و9 جامعات تعمل بالفعل، بالإضافة إلى منطقة المال والبنوك والحي الدبلوماسي.

وذكر أن جميع الخدمات اليومية من هايبر ماركت ومراكز ترفيهية متوفرة، مما يجعلها "مكان عمل وحياة" وليس مجرد مكان عمل مؤقت.

ودعا وزير الإسكان الإعلامي عمرو أديب لزيارة العاصمة الإدارية والتجول في أحيائها السكنية التي نفذتها الوزارة والقطاع الخاص، ليرى كيف دبت الحياة في شوارعها وأصبحت مدينة مكتملة الخدمات يعيش ويسكن فيها آلاف المواطنين والعائلات.