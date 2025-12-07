موعد سداد وقيمة أول قسط لشقق ديارنا ضمن الطرح الأول

يبدأ الحاجزين في شقق ديارنا المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية بداية من 14 ديسمبر الجاري، حيث يتم سداد 75 ألف جنيه كل 3 أشهر لمدة 8 أقساط.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من حجز المرحلة الأولى من شقق ديارنا سبتمبر الماضي في مدن حدائق اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ العبور الجديدة ـ بدر ـ حدائق العاصمة ـ العاشر من رمضان ـ السادات ـ برج العرب ـ بنى سويف الجديدة ـ المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة ـ ناصر الجديدة ـ سوهاج الجديدة - غرب قنا ـ طيبة الجديدة - العلمين الجديدة - السويس الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة).

وكانت جدية الحجز لشقق ديارنا 201000جنيه، ويتم سداد دفعات ربع سنوية عبارة عن 75 ألف جنيه، ودفعات سنوية 100 ألف جنيه، ويتم استكمال نسبة 50% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 05. مجلس أمناء عند الاستلام، ويتبقى 50% يتم سدادهم على 5 و7 سنوات بعد اضافة فائدة البنك المركزي.

ويعتبر مشروع ديارنا، عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر