أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل اليوم الأول من القرعة العلنية الأولى، والذى عقد أمس، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروع "مسكن الطرح السادس"، بـ10 مدن جديدة، وذلك تحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.

وأوضح المهندس أحمد على، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن اليوم الأول شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، وتم فوز 712 متقدما حيث شملت أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن ( 5 قطع بـ6 أكتوبر – 5 قطع بالعبور – العاشر من رمضان )، وأراضي الإسكان المميز بمدن شملت (224 قطعة أرض بأخميم الجديدة – و32 قطعة بالصالحية الجديدة – و45 قطعة بالفشن الجديدة – و11 قطعة بالفيوم الجديدة – و13 قطعة بالمنيا الجديدة – و204 قطع ببدر - و63 قطع بطيبة الجديدة )، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدماً، ومن ذوي الهمم 655 متقدما.

وأكد المهندس أحمد على، أن القرعة تُجرى بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخصيص.

ويأتي طرح تلك الأراضى في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

ويتم عقد القرعة العلنية في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الأيام المحددة، بحضور من يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، مع استبعاد المخالفين.

يذكر أن القرعة تُجرى على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14/9/2025 وحتى 13/11/2025، بعدد 18 مدينة جديدة، ومستمر إجراؤها اليوم وغداً لتلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي السكنية وتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص طبقًا للاشتراطات المعتمدة.