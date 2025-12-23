أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، توضيحها لآلية إتمام إجراءات التنازل عن قطع الأراضي والوحدات والمحلات بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء تساؤلات عدد من العملاء المخصص لهم هذه الأصول بأجهزة المدن التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه سبق صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم آلية التنازل، بما يتيح للعملاء استكمال إجراءات التنازل بعد سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل، واستيفاء الإجراءات وفقًا لما تقضي به المادتان (22 و29) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة، دون اشتراط سداد كامل ثمن العقار.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية مصالح العملاء والمواطنين بالمدن الجديدة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم والتيسير في التعاملات العقارية داخل أجهزة المدن، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والشفافية في السوق العقاري.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر