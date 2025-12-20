إعلان تحريري:

انطلاقًا من الدور الوطني لمجموعة مدكور- MADKOUR holding وخبراتها الممتدة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى؛ أعلنت شركة مدكور للتطوير العقاري -التابعة للمجموعة- عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق أول مشروعات الشركة العقارية بها، في خطوة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى المشاركة الفعالة في خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة.

من جانبه قال المهندس هشام مدكور، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور- MADKOUR holding ، إن استراتيجية المجموعة الأم قائمة على الالتزام والجودة، وهو المفهوم الذي تقوم عليه شركة مدكور للتطوير العقاري، والتي نستهدف من خلالها تقديم معايير جديدة للسوق العقاري المصري تعتمد على المصداقية والجاهزية والجودة والتميز، مما يضمن لعملائنا أفضل استثمار.

وأضاف: "على مدار أكثر من 20 عاماً كانت مجموعة "مدكور" شريكاً أساسياً في تنفيذ البنية التحتية للدولة بحجم أعمال سنوي يتجاوز المليار دولار، واليوم، ننقل هذه الخبرة العريقة والملاءة المالية القوية إلى قطاع التطوير العقاري، لذا فإن دخولنا السوق العقاري ليس تقليدياً؛ نحن نعتمد على التمويل الذاتي ومبدأ التكامل بين شركات المجموعة، لنقدم منتجاً عقارياً لا يعتمد على الوعود، بل على الإنجازات الملموسة".

وأوضح أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة يعكس إيمان الشركة بما تمثله من نموذج حضاري متكامل ووجهة استثمارية واعدة، فضلًا عن كونها أحد أبرز مشروعات التنمية المستدامة التي تقود مستقبل العمران في مصر، لافتا إلى أنه تم اختيار الحي المالي بالعاصمة الجديدة لإطلاق أول مشروعات الشركة به.

وأشار المهندس أحمد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة مدكور للتطوير العقاري، إلى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية قوية تضمن لها انطلاقة غير تقليدية في السوق المصري، حيث تستهدف الشركة تقديم مشروعات تضيف قيمة حقيقية للسوق، وتلبي تطلعات العملاء، اعتمادًا على الخبرات الفنية والإدارية لمجموعة مدكور، والتزامها الدائم بمعايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

وتابع أن أول مشروعات الشركة يقع في مكان استراتيجي بالحي المالي بالعاصمة الجديدة، وهو مشروع إداري متكامل قائم بالفعل ومكتمل الإنشاءات، في تطبيق عملي لاستراتيجية الشركة "الواقع أولاً"، إيمانًا منها بأن المصداقية تبدأ من أرض الواقع، وليس من الوعود، وهو ما ينعكس في طرح مشروعات مكتملة الإنشاءات، بما يضمن وضوح الرؤية للمستثمرين والعملاء، ويعزز الثقة في المنتج العقاري منذ اليوم الأول.

وقال: "نقدم اليوم مفهوماً مختلفاً للمباني الإدارية، وهو "مجمع الأعمال المفتوح" (Open Business Campus)، لقد كسرنا الأسوار التقليدية لنخلق بيئة عمل مرنة تتكون من ثلاثة مبان مترابطة بساحات خارجية (Plaza) ومناطق خدمات، صُممت لتلبي احتياجات الشركات العالمية والبنوك".

وأكد عطية، أن المشروع يتميز بكونه "قائماً وجاهزاً للمعاينة"، مما يتيح للعملاء الاستلام والتشغيل خلال عام واحد فقط، وهو ما يضمن أسرع عائد استثماري (ROI) في السوق، مشيرا إلى إدارة وتشغيل المشروع ستتم بواسطة تكنولوجيا "Madkour Utilities" لضمان الكفاءة والاستدامة وتقليل تكاليف التشغيل.

وتعد مجموعة مدكور،- MADKOUR holding التي أسسها الدكتور مصطفى مدكور، واحدة من كبرى الكيانات الوطنية الرائدة في قطاعات الطاقة، إدارة المجتمعات السكنية، البنية التحتية، والصناعة، بحجم أعمال يتخطى المليار دولار وفريق عمل يضم أكثر من 6000 موظف، نجحت المجموعة في تسليم أكثر من 120 مشروعاً عملاقاً في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

ويأتي إطلاق شركة مدكور للتطوير العقاري كخطوة ترسخ مكانة "مدكور" كواحدة من الكيانات القليلة التي تجمع بين المقاولات، التكنولوجيا، والتطوير العقاري تحت مظلة واحدة، مستهدفة شريحة العملاء الباحثين عن الأمان الاستثماري والجودة الموثوقة.