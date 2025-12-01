جهاز حدائق أكتوبر: طرح 19 محلًا تجاريًا بالمزاد العلني- تفاصيل

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 19 محل تجاري و4 صيدليات بمساحات تتراوح بين 12 متر إلى 101 متر ووحدات إدارية بمساحة 54 متر تقريبًا للوحدة، بالأسواق التجارية وأسفل العمارات بأماكن متفرقة بالمدينة؛ وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني.

وأكد الجهاز أنه تم طرح مبنى الكافتريا بمقر الجهاز والمنطقة الخارجية بمساحة 50 متر بالمدينة، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمدينة.

الطرح يأتي بالمزاد العلني بالشروط الآتية:

ـ يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 ج لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو مبنى الكافتريا.

ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل صيدلية أو مبنى الكافتريا في موعد غايته جلسة المزاد.

ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل أو وحدة إدارية في موعد غايته جلسة المزاد.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المدينة إلى أنه تعقد جلسة المزاد الساعة الـ12 ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 31 / 12 /2025، ويتم استكمال سداد 10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن الـ3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاة تجديد التأمين قبل بداية المدة المتبقية من العقد.

ـ وسداد نسبة 1% مصايف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات