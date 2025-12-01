إعلان

أماكن وأسعار.. طرح فرص استثمارية للمصريين بالخارج ضمن "بيتك في مصر"

كتب : محمد عبدالناصر

09:00 ص 01/12/2025

أبراج ماسبيرو

بدأت وزارة الإسكان في طرح شقق سكنية ووحدات تجارية وإدارية ضمن مبادرة بيتك في مصر للمصريين العاملين في الخارج.

ووفقا لموقع الحجز الإلكتروني، تم طرح فرص استثمارية في العاصمة وفي مشروع أبراج ماسبيرو وسط القاهرة.

ويتم التقديم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني .. https://beitakfemisr.com/، حيث يكون التقدم خلال الفترة من 29 نوفمبر 2025 حتى 4 ديسمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة سداد جدية الحجز لضمان إتمام عملية التقديم.

وجاءت أسعار وأماكن الوحدات التجارية والإدارية على النحو التالي:

وحدات إدارية في العاصمة الإدارية بممشى الحي السكني الثالث، حيث سجلت الوحدة الـ50 متر بنشاط عيادة مليون و865 ألف جنيه، والوحدة الـ 112 متر بنشاط تجاري 9 ملايين و170 ألف جنيه.

كما سجلت الوحدة الـ 68 متر بنشاط صيدلية 9 ملايين و825 ألف جنيه.

وفي منطقة مثلث ماسبيرو، يوجد وحدات إدارية، مساحة الوحدة 185 متر، والتي سجلت 8 ملايين و631 ألف جنيه.

أبراج ماسبيرو بيتك في مصر فرص استثمارية

