تعيين رؤساء جدد لعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات

كتب - محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتعيين رؤساء جدد لشركات مياه الشرب بالمحافظاة.

وشمل القرار كلٍّ من:

المهندس أحمد زكي عبدالعزيز محمد رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس القذافي إبراهيم محمد رئيسًا لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس سامي يوسف قنديل يوسف رئيسًا لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والمهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

كما شمل القرار تعيين المهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالغني البحراوي رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس وليد السعيد إسماعيل رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

كما أصدر قرارًا بتعيين كلٍّ من: المهندس منصور بدوي إبراهيم مستشارًا فنيًا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشؤون مياه الشرب، والمهندس محمود محمد نافع مستشارًا فنيًا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشؤون الصرف الصحي، والمهندس إبراهيم خالد السيد مستشارًا فنيًا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشؤون تحلية مياه البحر.