طرح شقق جديدة كاملة التشطيب بـ 6 أكتوبر بمقدم 150 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، عن طرح 162 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق «مياه – صرف – كهرباء» للحجز بداية من اليوم 3 نوفمبر.

وأكد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، أن حجز الشقق يتم بتيسيرات كبيرة في السداد بعمارات نماذج الدنيا والنرجس وعصفور الجنة بمساحات تتراوح من 70 متر حتى 256 متر بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد الجهاز أن توقيت إجراء القرعة العلنية سيكون بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر.

شروط التخصيص:

– يتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه (دفعة جدية الحجز) للوحدة السكنية.

1- يتم إيقاف بيع كراسات الشروط فور اكتمال عدد المسددين لمبلغ جدية الحجز لعدد الوحدات المطروحة.

3- يتم إجراء قرعة علنية بين مسددي مبلغ جدية الحجز لاختيار الوحدة السكنية لكل منتفع.

4- أنظمة سداد مختلفة للفوري والتقسيط حتى 15 سنة تناسب جميع المواطنين.

5- تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز، نظير مبلغ 256 جنيه اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١١/٣ والمعاينة يومياً عدا يوم الجمعة بموقع المشروع بمدينة ٦ أكتوبر.

عنوان بيع كراسة الشروط ومقر الجهاز:

المجمع السكني الجديد غرب الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) – حلوان.

وللاستعلام ت: ٠٢٨١٧٨٣٦٩ – ٠٢٨٥٢٠٥٩٤٠ – ٠١٠٠٩٠٠٩٤٦٤.