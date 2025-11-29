المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات بأوغندا للسنة الثامنة على التوالي

المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات بأوغندا للسنة ال

حصدت شركة المقاولون العرب، جائزة أفضل شركة مقاولات بدولة أوغندا لعام 2025 للسنة الثامنة على التوالي، تقديرًا للدور المتميز الذي تقوم به الشركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة والدقة والالتزام.

جاء الإعلان خلال الاحتفال الرسمي الذي شهد حضور، جيسيكا ألوبو نائب رئيس الجمهورية، وموسى إكويرو، وزير الدولة، والسفير منذر سليم، سفير جمهورية مصر العربية، والمهندس محمد طلبه، العضو المنتدب للشركة، والمهندس أحمد ماهر، مدير مشروع معهد القلب بأوغندا.

وأشادت نائب رئيس الجمهورية، بأداء الشركة وما حققته من إنجازات بارزة في مجالات الصحة والطرق والبنية التحتية، مؤكدة أن المقاولون العرب أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الجودة والتنفيذ، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2040.

ويعكس فوز الشركة للسنة الثامنة على التوالي الثقة الكبيرة في خبرتها وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى داخل أوغندا وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الاحتفال بتسليم الجائزة وتوجيه الشكر للشركة على جهودها في المشروعات التنموية التي تمثل إضافة حقيقية لمستقبل البنية التحتية بالدولة.

