إعلان

الأسعار والأقساط.. تفاصيل الحجز في شقق الإسكان الحر بالسويس الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

01:15 م 25/11/2025

شقق الإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تطرح وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر العقارية وحدات كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان الحر في مدينة السويس الجديدة، ووفقا لشروط التقديم ينتهي الحجز يوم 15 ديسمبر المقبل.

ويتم التقديم والسداد عن طريق منصة مصر العقارية.. هنا

سجل سعر المتر في شقق الإسكان الحر السويس الجديدة، 12 ألف و100 جنيه، ويكون المقدم 150 ألف جنيه، بجانب سداد 1000 جنيه رسوم تسجيل.

جميع الشقق المطروحه للحجز 90 متر، وسجلت أقل شقة في المشروع مليون و89 ألف جنيه.

حساب القسط الشهري:

يتم سداد 150 ألف جنيه مقدم حجز، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد التخصيص حيث يتم سداد 76 ألف جنيه، ثم سداد 10% دفعة استلام والتي تقدر بـ109 ألف جنيه.

وبذلك يتبقى 70% من ثمن الوحدة والذي يقدر بـ 762 ألف جنيه يتم سدادهم على 3 و5 و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

ولو تم السداد على 7 سنوات سيكون القسط الشهري، 17,904 جنيه شهريا.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شقق الإسكان السويس الجديدة وزارة الإسكان

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة