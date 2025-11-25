الأسعار والأقساط.. تفاصيل الحجز في شقق الإسكان الحر بالسويس الجديدة

تطرح وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر العقارية وحدات كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان الحر في مدينة السويس الجديدة، ووفقا لشروط التقديم ينتهي الحجز يوم 15 ديسمبر المقبل.

ويتم التقديم والسداد عن طريق منصة مصر العقارية.. هنا

سجل سعر المتر في شقق الإسكان الحر السويس الجديدة، 12 ألف و100 جنيه، ويكون المقدم 150 ألف جنيه، بجانب سداد 1000 جنيه رسوم تسجيل.

جميع الشقق المطروحه للحجز 90 متر، وسجلت أقل شقة في المشروع مليون و89 ألف جنيه.

حساب القسط الشهري:

يتم سداد 150 ألف جنيه مقدم حجز، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد التخصيص حيث يتم سداد 76 ألف جنيه، ثم سداد 10% دفعة استلام والتي تقدر بـ109 ألف جنيه.

وبذلك يتبقى 70% من ثمن الوحدة والذي يقدر بـ 762 ألف جنيه يتم سدادهم على 3 و5 و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

ولو تم السداد على 7 سنوات سيكون القسط الشهري، 17,904 جنيه شهريا.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات