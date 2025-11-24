إعلان

بدء توصيل الكهرباء لأراضي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

12:30 م 24/11/2025

المهندس شريف الشربيني

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء المرحلة السابعة من خُطة توصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح "الشربيني"، في بيان اليوم، أن مشروع بيت الوطن يتم تنفيذه في إطار زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات والضوابط.

وشدد على سرعة استكمال مشروعات المرافق والطرق لقطع أراضي بيت الوطن بمختلف المدن الجديدة، وتقديم مختلف سبل الدعم للمستفيدين بقطع الأراضي.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية 22 قطعة أرض ضمن المرحلة السابعة بالمنطقة A بامتداد النرجس، وحوالي 85 قطعة أرض بالمنطقة D، بامتداد النرجس بالمدينة.

وأشار "رشاد"، إلى استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة لجميع أراضي بيت الوطن، داعيًا الملاك للتعاون واستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن سرعة التنمية بالمنطقة.

وطالب رئيس الجهاز، الملاك بالإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، لضمان إدراج قطع أراضيهم ضمن خطة توصيل التيار الكهربائي في المرحلة السابعة، موضحًا أنه تم نشر أرقام قطع الأراضي الجاهزة لتوصيل التيار الكهربائي على الصفحة الرسمية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة على "فيسبوك" عبر الرابط اضغط هنا

شريف الشربيني وزير الإسكان التيار الكهربائي

