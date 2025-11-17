جيه إل إل تتوقع زيادة إيجارات المناطق التجارية 7.6% سنويًا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر للاستشارات العقارية، إن قطاع الوحدات السكنية في القاهرة يتجه نحو مزيد من النمو، حيث من المتوقع تسليم 13,800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من عام 2025، بالتزامن مع توسع شركات التطوير العقاري الرائدة في محافظها الاستثمارية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة الملحوظة بعمليات الاستحواذ على الأراضي.

وأضاف سامي أن المبادرات الحكومية المتكاملة، التي تشمل تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 20% و30%، تسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة العامة ببيئة الأعمال في العاصمة.

وتابع أن هذا الزخم الإيجابي ينعكس على أداء قطاع المساحات المكتبية في القاهرة، الذي يواصل تعافيه وتوسعه، مدفوعًا بالطلب المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات على المساحات عالية الجودة داخل مجمعات الأعمال المتميزة، ما يسهم في رفع أسعار الإيجارات بالمناطق التجارية الرئيسية بنسبة 7.6% سنويًا.

وأصدرت شركة جيه إل إل، المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد حول أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي أشار إلى آفاق متفائلة وتوقعات إيجابية مدعومة بالمبادرات الحكومية الاستراتيجية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الحكومية المستهدفة، إلى جانب التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة ورفع مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أسهمت في تغيير توجهات المستثمرين وتعزيز فرص النمو القوية في سوق العقارات بالقاهرة.

