مقدم حجز 350 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم في أراضي الإسكان الأكثر تميزا

كتب : محمد عبدالناصر

02:21 م 10/11/2025

أراضي الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان، في طرح أراضي الإسكان المتميز حتى يوم 13 نوفمبر الحالي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن".

وتوجد 174 قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة، ومقدم جدية الحجز 350 ألف جنيه. ويتم التقديم من خلال الرابط التالي من هنا

أماكن وأسعار الأراضي:

– مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 9930 جنيها، فيما وصلت قطعة الأرض الـ518 مترا 5 ملايين و946 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

– مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر الـ 11 ألفا و220 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ 911 مترا 11 مليونا و554 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

– مدينة العبور، سجل سعر المتر الـ 9 آلاف و620 جنيها، ووصلت قطعة الأرض الـ 749 مترا 8 ملايين و434 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

