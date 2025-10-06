مقدم 100 ألف جنيه.. ننشر أسعار وأماكن أراضي الإسكان المميزة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح أراضي مشروع مسكن حتى 13 نوفمبر المقبل، ويتم التقديم والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للأراضي، اضغط هنا

الأراضي المميزة من أهم الأنواع التي يتم طرحها حاليا حيث يوجد 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، ومقدم الحجز 100 ألف جنيه، ويتم السداد عن طريق بنك التعمير والإسكان.

وجاءت أسعار أراضي الإسكان المميز على النحو التالي:

1 – مدينة أخميم الجديدة سجل سعر المتر 2095 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 397 مترا، 989 ألف جنيه.

2 – مدينة الصالحية الجديدة سجل سعر المتر 5070 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 486 مترا، 2 مليون و363 ألف جنيه.

3 – مدينة الفشن الجديدة سجل سعر المتر 1970 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 485 مترا، 964 ألف جنيه.

4 – مدينة الفيوم الجديدة سجل سعر المتر 3290 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 670 مترا، 2 مليون و601 ألف جنيه.

5 – مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 5920 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 314 مترا، 3 ملايين و685 ألف جنيه.

6 – مدينة بدر سجل سعر المتر 5540 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 608 أمتار، 3 ملايين و878 ألف جنيه.

7 – مدينة طيبة الجديدة سجل سعر المتر 2765 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 588 مترا، مليون و755 ألف جنيه.

8 – مدينة قنا الجديدة سجل سعر المتر 5075 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 360 مترا، مليونا و954 ألف جنيه.

9- مدينة ناصر الجديدة- غرب أسيوط سجل سعر المتر 3940 جنيها، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ 523 مترا، 2 مليون و274 ألف جنيه.

