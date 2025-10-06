شركة العاصمة الإدارية تُحقق 35 مليار جنيه أرباح عن 2024

اجتمعت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الأحد، 5 أكتوبر بمقر الشركة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2024، التي حققت إجمالي الأرباح قبل الضرائب بقيمة 35 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 9 مليار جنيه عن العام المالي السابق وبنسبة زيادة قدرها 35% كما بلغ إجمالي إيرادات النشاط 48 مليار جنيه.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2024 إجمالي مبلغ 26 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2024 مبلغ 8,2 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 8,6 مليار جنيه عن عام 2023 بانخفاض قدره 400 مليون جنيه وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 13 مليون جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 1،3 مليار جنيه ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 9,7 مليار جنيه.

كما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2024 مبلغ 60 جنيه والذي يمثل 60% من قيمة السهم مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2024 لتكون 335 مليار جنيه بدلًا من 279 مليار بنسبة زيادة قدرها 20% تقريبا عن العام المالي السابق.

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية عن اقتراب الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولى بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة دون تحمل مزيد من التكاليف.