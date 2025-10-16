الإسكان: تخصيص 1008 قطع أراضٍ مقننة بمدينة العبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تسليم إخطارات التخصيص لـ1008 فائزين بقطع أراضٍ تم تقنين أوضاعها بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال ثلاث قرعات علنية جرت لتسكين المواطنين بمناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، من خلال تنظيم قرعات علنية تضمن العدالة في التوزيع، وتسليم أراضٍ مخططة ومتكاملة المرافق وفق أسلوب عمراني حديث، دعمًا لرؤية الدولة في توفير سكن ملائم وفرص تنمية متكاملة بالمدن الجديدة.

وأضاف "الشربيني"، أن تنظيم هذه القرعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يعزز التوازن العمراني وتوسيع قاعدة التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية الإسراع في توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق الجديدة، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في الانتهاء من تقنين أوضاع المواطنين والكيانات القائمة على الأراضي المضافة للمدن الجديدة، مع التخطيط الجيد لاستخدامات الأراضي بما يحقق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

كما أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت منصة إلكترونية متخصصة عبر الرابط، من هنا، [https://nuca-services.gov.eg/#/home](https://nuca-services.gov.eg/#/home)

لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها مباشرة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التوجه لمقار أجهزة المدن.

