شهد السوق العقاري المصري، خلال آخر عامين، عدة قفزات غير مسبوقة في الأسعار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية أبرزها تآكل القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع تكاليف مواد البناء، وزيادة الطلب على الشراء، خاصة مع طرح كبار المطورين العقاريين مشروعات جديدة.

وأوضح تقرير صادر عن "عقار ماب"، معدل الزيادات في سعر المتر السكني بعدد من المدن الجديد، حيث تصدرت "زايد الجديدة" قائمة المدن الأعلى ارتفاعًا، بعدما قفز متوسط سعر المتر بنسبة 241% خلال العامين الماضيين، متجاوزًا 65 ألف جنيه في عام 2024، في مؤشر يعكس الثقة الاستثمارية الكبيرة بالمنطقة وقوة المشروعات المطروحة فيها.

كما لحقت بها "مستقبل سيتي" بمعدلات صعود مماثلة، حيث بلغ سعر المتر بين 65 و70 ألف جنيه، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد البناء التي تخطت 40% بعد التعويم، إلى جانب المنافسة القوية بين كبار المطورين داخل هذه السوق.



وأظهر التقرير، أن التجمع السادس بدأ متوسط سعر المتر فيها عند مستوى مرتفع بلغ 61,538 جنيهًا، وهو رقم يضاهي مستويات التسعير في مناطق الصفوة مثل زايد الجديدة والمستقبل سيتي، ما يؤكد جاذبيتها القوية للمستثمرين منذ الطرح الأول.

وسجلت حدائق أكتوبر زيادة قوية قاربت 240% في العامين الماضيين، لتصل أسعار المتر إلى نحو 28–30 ألف جنيه، وتستمر هذه المنطقة في استهداف الشرائح المتوسطة والعليا الباحثة عن بيئة سكنية منظمة غرب العاصمة.

في المقابل، سجلت هليوبوليس الجديدة، وتيرة ارتفاع أقل سرعة، وصلت فيها الأسعار إلى حوالي 12–13 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعكس اختلافًا في طبيعة وحجم المشروعات مقارنة بباقي مناطق شرق القاهرة.

وقد استندت نتائج التقرير إلى تحليل دقيق لبيانات أكثر من 1.5 مليون مستخدم شهريًا للبحث عن شراء عقارات، بالإضافة إلى قاعدة بيانات تضم 400 ألف عقار معروض، واستبيانات معمقة شارك فيها مئات المطورين والمسوقين العقاريين.

