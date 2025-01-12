الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بأراضي بيت الوطن "المرحلة الثانية" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق التيار الكهربائي بموزعات الجهد المتوسط "المرحلة الثانية" لتغذية عددٍ من قطع أراضي "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس الجديدة بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ إطلاق التيار الكهربائي الجهد المنخفض تباعًا تزامنًا مع قيام ملاك قطع الأراضي بعمل المطابقات اللازمة، لافتًا إلى أنه قد تم الإعلان في السابق عن إطلاق التيار الكهربائي الجهد المتوسط "المرحلة الأولى" لعدد من قطع الأراضي بمنطقة النرجس الجديدة بيت الوطن.

وأوضح "الغيطي" أنه تم تنفيذ أعمال إنارة الشوارع بمناطق مختلفة بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث، مطالبًا المواطنين بضرورة المحافظة على كل (المرافق المنفذة) وذلك أثناء أعمال الحفر والبناء لعدم تعرضهم للمخالفات.

في السياق ذاته، تابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، تقدم أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس "النرجس الجديدة" بالتجمع الثالث، موضحًا أنه تم الانتهاء من طبقة السن بالكامل بمنطقة (Zone A) بعدد 7 شوارع، و(Zone B)، بعدد 13 شارعًا، و(Zone C) بعدد 14 شارعًا، و(Zone G) بعدد 13 شارعًا، و(Zone E) ، و(Zone F) بعدد 4 شوارع بعروض مختلفة تتراوح بين 9 و14 مترًا.

من جانبه، أكد المهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تسوية الطرق ورفع المخلفات بمنطقة D، وجارٍ استكمال الأعمال بمختلف الشوارع بالمنطقة.

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