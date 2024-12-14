وزير الإسكان يتفقد المدينة التراثية وعدد من مشروعات البنية الأساسية بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات المدينة التراثية، والتي تبلغ مساحتها 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، وعدد من مشروعات البنية الأساسية، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الانتهاء من باقى المنشآت بالمدينة التراثية وتشغيلها لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية - الساحة الرئيسية والساحات التجارية - أرض المعارض - المسجد - الكنيسة - المسرح الروماني - قاعة المؤتمرات - المباني التجارية والفندقية - الحي القديم - مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع إنشاء كوبري تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القباري بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية 1 بالمدينة، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف م3 يوميًا، مشددًا على ضرورة الانتهاء من مختلف مشروعات البنية الأساسية لخدمة سكان وزوار المدينة.

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