شركة العاصمة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع مدغشقر للتعاون في بناء عاصمتهم الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

وقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD مذكرة تفاهم مع سكرتارية الدولة للمدينة الجديدة والاسكان بالنيابة عن جمهورية مدغشقر بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة "تاناماسواندرو"؛ أو أي امتداد عمراني في جمهورية مدغشقر من خلال الاستفادة من خبرة تخطيط وتصميم وبناء وتمويل وإدارة العاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد محمود أحمد عباس بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وجيرارد أندريأمأنيهسوا بصفته سكرتير الدولة المسئول عن المدن الجديدة والإسكان برئاسة الجمهورية.

وكشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، أن التعاون بين الجانبين يسهم بقدر كبير في توثيق أواصر التعاون بين البلدين، على أساس من الاحترام، والمنفعة المتبادلة؛ وذلك من خلال استفادة "حكومة مدغشقر" من خبرة تخطيط وتصميم وبناء وتمويل وإدارة العاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح خالد عباس، أن التعاون سيكون من خلال تطوير البنية التحتية، العلامة التجارية، والتسويق، والترويج للمدينة الجديدة كوجهة استثمارية جذابة، بالإضافة وضع استراتيجيات لإيجاد فرص العمل، واستراتيجيات اجتماعية لانتقال المجتمعات المحلية، والمقيمين في المستقبل من خلال تبادل المعلومات، وتقاسم الخبرات، والمعارف، والتكنولوجيات، مع التركيز بوجه خاص على كيفية التمويل الرئيسي، تسهيل تبادل الخبراء في المجالات ذات الصلة، تسهيل الشراكات فيما بين الشركات الخاصة المصرية، والملغاشية.

من جانبه أشاد جيرارد أندريأمأنيهسوا سكرتير الدولة المسئول عن المدن الجديدة والإسكان بجمهورية مدغشقر بما شاهدة من مشروعات مختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة مع توفير احدث التقنيات في المدينة والتمسك بعناصر الاستدامة وتوفير سبل الراحة للقاطنين بغرض تحقيق جودة الحياة المطلوبة ، كما ابدي اعجابه بنموذج إدارة المشروع من خلال شركة تدار تحت قانون الاستثمار مع عدم تحمل الدولة أي تكاليف مقابل انشاء مدينة متكاملة واكد انه نموذج يجب ان يحتذي به.