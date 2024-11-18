مطور عقاري: السوق السعودي خطوة أولى للتوسع إقليميا وفرصة مثالية للاستثمار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، إن السوق السعودي يشهد نموا غير مسبوق وتحول مبهر في قطاع التشييد والبناء مما يعد فرصة مثالية للاستثمار والتوسع والمشاركة في النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية الآن، مؤكدا أن الجولة الأخيرة التي عقدتها شركة مزايا فى السوق السعودى خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن عدد من التعاقدات والشراكات التي ستعلن عنها الشركة قريبا.

وأضاف مصطفى، في بيان اليوم، أن شركة مزايا منذ انطلاقها بالسوق المصرى تنتهج رؤية خاصة تهدف إلى تطوير أداء العمل بالقطاع العقاري ككل وترك بصمة واضحة تميز الشركة سواء كان فى نوعية المنتج العقارى الذى تقدمه للسوق أو الاستشارات الهندسية المعمارية والعقارية المختلفة لمواكبة الطفرة الغير مسبوقة في مجال التشييد والبناء وتقديم مشروعات مستدامة فريدة تعكس التزام الشركة تجاه عملائها وتضيف لرصيد نجاحاتها فى السوق.

وأشاد مصطفى، بحجم التطور الكبير فى قطاع التشييد والبناء والتوسع العمراني الهائل بالمملكة العربية السعودية ورؤية المملكة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى العديد من المجالات الاقتصادية الأخرى التى تعتبر فرص حقيقية لتفعيل شراكات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين في كافة المجالات الاقتصادية، خاصة وأن هناك التقاء في الرؤى ورغبة حقيقية بين الجانبين لزيادة حجم التعاون الاستثماري مع الجانب المصري وتوفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين بالإضافة إلى رغبة الجانب السعودى أيضًا بالفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية إيمانا منهم بقوة السوق المصري وتحقيقه أعلى عوائد ربحية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذى للشركة أن مزايا للتطوير، أنه تم دراسة أسواق الخليج على مدار العامين الماضيين وشاركنا في عدد من الفعاليات المقامة في المملكة، وعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من رجال الأعمال السعوديين ولمسنا رغبة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات العقارية الهامة والتى يحتاج إليها السوق السعودى والتى تقدمها شركة مزايا بأفكار مبتكرة وخدمات متفردة والتى سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال أيام وستكون إضافة للسوق العقاري السعودي وانطلاقه لأسواق عربية أخرى فى المستقبل .

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