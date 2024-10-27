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طرح محلات تجارية وصيدليتين ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالفيوم الجديدة

03:05 م الأحد 27 أكتوبر 2024

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، عن طرح 6 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (14م٢ : 88 م٢)، و ٤ وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م٢ : 60م٢)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024.

وأضاف جهاز الفيوم الجديدة أنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

الفيوم الجديدة جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة محلات تجارية وحدات إدارية
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