إعلان

مياه القاهرة تعلن أماكن ومواعيد عمل مراكز الخدمة وشحن العدادات خلال عيد الأضحى

كتب : محمد عبدالناصر

12:27 م 28/05/2026 تعديل في 12:27 م

مراكز الخدمة وشحن العدادات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن مواعيد تشغيل مراكز خدمة العملاء ومراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الشركة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم طوال فترة الإجازة الرسمية.

وأكدت الشركة استمرار العمل بعدد من مراكز خدمة العملاء خلال أيام العيد، وتشمل: مركز خدمة عملاء الوايلي، والسلام، والمقطم، والزيتون، ورمسيس، لتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

مياه القاهرة تخصص خط ساخن وواتساب لتلقي الشكاوى

وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل بالمراكز تبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يضمن استمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع والتواصل مع المواطنين خلال فترة الإجازة.

ودعت الشركة المواطنين إلى الاستفادة من قنوات التواصل المختلفة، والتي تشمل الخط الساخن 125، ورقم خدمة واتساب مياه القاهرة 01006665125، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.gcwc.com.eg، لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه القاهرة عيد الأضحى شحن العدادات مراكز خدمة العملاء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد مقتل جندية.. وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله اللبناني سيدفع أثمانًا
شئون عربية و دولية

بعد مقتل جندية.. وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله اللبناني سيدفع أثمانًا
"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين
زووم

"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين
إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"
زووم

إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"
ترك التدريس وجدارياته تزين ميادين البحيرة.. من هو صاحب مجسم الغوريلا الحمراء؟
أخبار المحافظات

ترك التدريس وجدارياته تزين ميادين البحيرة.. من هو صاحب مجسم الغوريلا الحمراء؟
الموعد والقناة الناقلة.. منتخب الناشئين يتحدى تنزانيا في نصف نهائي أمم
رياضة محلية

الموعد والقناة الناقلة.. منتخب الناشئين يتحدى تنزانيا في نصف نهائي أمم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان