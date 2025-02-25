"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"

قصة- مارينا ميلاد

لا تنتهي معاناة النساء السوريات بعد نجاتهن من السجون وما تشهده من تعذيب وانتهاكات، بحسب مئات الشهادات الموثقة. إنما تلاحقهن معاناة أخرى أو وصمة، كما تصفن. وفي هذه القصة؛ نسرد تجربة هؤلاء مع "السجن الآخر".

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