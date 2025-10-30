قصة - تصوير- مارينا ميلاد:

يترقب الجميع، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا بكامل قاعاته، مساء اليوم السبت المقبل.

في هذه القصة التفاعلية، نسرد حكاية هذا المتحف الذي استغرق أكثر من عشرين عامًا لبنائه، وما يحمله من حكاية أكبر لـ7 آلاف سنة من تاريخ مصر. ويمكنك التجول في المتحف بتقنية الواقع المعزز، والتنقل بين البهو، عند تمثال رمسيس الثاني، والصعود على الدرج العظيم، حيث يقف الملوك والملكات. ويمكنك أن تتجول داخل قاعاته بتقنية 360 درجة، وأن ترى التماثيل والقطع الأثرية أمامك مباشرة في أي مكان من خلال تقنية الواقع المعزز..



اضغط هنا وابدأ الرحلة داخل المتحف المصري الكبير.