سادت حالة من القلق والترقب بين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أمام لجان الامتحانات، أثناء أداء أبنائهم امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

انتظار ودعوات أولياء الأمور أمام لجان الشهادة الإعدادية

وتجمع أولياء الأمور أمام مقار اللجان المختلفة بالمحافظة، في انتظار خروج أبنائهم عقب انتهاء الامتحانات، وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر القلق بالأمل في تحقيق الطلاب نتائج جيدة، حيث قضى العديد منهم أوقات الانتظار في الدعاء وقراءة القرآن الكريم، فيما تبادل آخرون أطراف الحديث حول مستوى الامتحانات والدروس الخصوصية والمراجعات النهائية، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بباقي المواد الدراسية.

14 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد هذا العام 14 ألفًا و300 طالب وطالبة، موزعين على 66 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية بالمحافظة.

إجراءات تنظيمية بلجان الشهادة الإعدادية

وحظر رؤساء اللجان دخول الهواتف المحمولة أو أي من ملحقاتها من البوابات الرئيسية للجان، تنفيذًا للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما انتشرت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بمحيط اللجان لتأمين العملية الامتحانية، بالتزامن مع انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلاب إلى مقار الامتحانات في مواعيدها المحددة.