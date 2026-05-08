دم في بيت العيلة.. مباحث الباجور تضبط المتهم بإنهاء حياة ابن عمه بعد ساعات من الجريمة

كتب : أحمد الباهي

10:10 ص 08/05/2026

المتهم بقتل نجل عمه في المنشأة الجديدة بالمنوفية

نجحت مباحث مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم، في إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة ابن عمه بقرية "المنشأة الجديدة"، وذلك عقب مرور أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة التي هزت أرجاء القرية.

سقوط المتهم في "كمين" المباحث

تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد حسن النشال، مأمور مركز الباجور، من ضبط المتهم "شعبان.ح.ع"، بعد تكثيف التحريات وتتبع خط سيره عقب هروبه من مسرح الجريمة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة مستخدماً سلاحاً أبيض نتيجة خلافات نشبت بينهما.

كواليس خناقة ولاد العم

تعود تفاصيل الواقعة المأساوية إلى مساء أمس، حينما تحولت مشادة لفظية وخلافات عائلية بين الطرفين إلى تشابك بالأيدي، استل على إثره المتهم سلاحاً حاداً وسدد لابن عمه، الشاب "أحمد سالم عبداللطيف"، طعنتين نافذتين في الصدر، ليسقط جثة هامدة وسط صدمة المارة والأهالي.

الإجراءات القانونية

كان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من مأمور المركز يفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن قتيل بالمنشأة الجديدة. انتقلت الأجهزة الأمنية فوراً لموقع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الباجور العام تحت تصرف النيابة والطب الشرعي.

وباشرت جهات التحقيق الاستماع لأقوال شهود العيان وأفراد الأسرة، فيما استكملت النيابة استجواب المتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مركز شرطة الباجور جريمة قتل النيابة العامة

