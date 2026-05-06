تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاربة السرطان، وذلك عقب تبرعهم لها بمبالغ مالية بدافع إنساني، على خلفية ما تم تداوله بشأن إصابتها بمرض السرطان، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

بلاغات المتبرعين

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم قاموا بتحويل مبالغ مالية دعمًا لحالتها الصحية، قبل أن تثار تساؤلات حول حقيقة المرض، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقنوات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصريحات محامية المتبرعين

من جانبها، أكدت ولاء الحلفاوي، محامية المتبرعين، في تصريحات صحفية، أن البلاغات تضمنت وجود شبهة تتعلق بجمع أموال دون وجه حق، مشيرة إلى أن موكليها قدموا الدعم بدافع إنساني خالص، قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول الواقعة.

وأضافت أن الخطوة القانونية جاءت في إطار الحفاظ على حقوق المتبرعين، مع التأكيد على أن القضية لا تزال قيد الفحص، ولم يتم حسمها حتى الآن.

تحقيقات جارية

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، لفحص ملابسات جمع التبرعات، والتأكد مما إذا كانت قد تمت استنادًا إلى معلومات غير دقيقة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

تعود الواقعة إلى ظهور دنيا فؤاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن إصابتها بمرض السرطان ومعاناتها الصحية، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين المتابعين، ودفع عددًا منهم إلى تقديم دعم مادي لمساندتها في رحلة العلاج.

من التعاطف إلى الجدل

ومع تزايد التفاعل، بدأت حالة من الجدل تتصاعد، في ظل تساؤلات حول حقيقة حالتها الصحية، خاصة مع غياب مستندات طبية رسمية أو وجود جهة معتمدة تشرف على التبرعات، ما فتح باب الشكوك لدى البعض.

انقسام بين الداعمين

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الانقسام، بين مؤيدين يتمسكون بروايتها الإنسانية، وآخرين شككوا في مصداقيتها، خاصة بعد تداول روايات من بعض الداعمين السابقين تشير إلى تعافيها في وقت سابق.

انتظار قرار النيابة

ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة التحقيقات خلال الفترة المقبلة، لسماع أقوالها وفحص المستندات المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.